Українські банки отримали 2,4 мільярда гривень рефінансування від НБУ

Національний банк України провів перший тендер з видачі кредитів рефінансування терміном 1-5 років.

Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій під час своєї доповіді у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, пише "Громадське".

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"Сьогодні відбувся перший тендер, де банки отримали 2,4 мільярда гривень на різні терміни від одного до п'яти років. Це перший тендер і ми будемо його проводити щомісяця", – заявив Смолій.

Нові кредити рефінансування на довші терміни НБУ мають спрямувати на кредитування економіки, інфраструктурні проєкти, зокрема, будівництво доріг.

Яків Смолій також відзначив, що НБУ збільшив строк надання кредитів банкам з 30 до 90 днів.

Також Нацбанк видав подовжені терміни кредитів рефінансування на 3 місяці на 7 мільярдів гривень.