Уже несколько дней в Николаеве идут ожесточенные бои против захватчиков. Те пытаются прорваться в город, но наши военные дают достойный отпор.

К теме Не давайте оккупантам спать, а мы им подготовим сюрприз, – Виталий Ким

Защитники Николаева держат оборону

На видео попала меткая работа украинских защитников по вражеским позициям. Бойцы территориальной обороны, херсонского и николаевского Корда и патрульной полиции показали, как уничтожают технику оккупантов.

Смотрите видео, как горит-пылает российская техника

7 марта город попал под мощный обстрел. По словам главы ОВА Виталия Кима, российская орда имела приказ захватить Николаев любой ценой. Планы оккупантов провалились, хоть они и нанесли циничный авиаудар "Калибром" по казарме.

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