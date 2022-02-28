Местные власти работают над эвакуацией населения. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Сергей Гайдай заявил, что наши герои продолжают держать оборону в Луганской области, захватчикам не удается взять крупные города области.

В то же время глава ОГА получает многочисленные уведомления из разных уголков области о том, как боевики занимаются мародерством.

Сегодня, 28 февраля, из Луганщины планируют отправить еще один поезд с эвакуированными людьми. Сегодня планируют возобновить работу казначейских служб, чтобы люди начали получать зарплаты и пенсии.

Сергей Гайдай подчеркнул, что больше всего волнений у власти сейчас вызывает химический "Азот" в Северодонецке. Его дополнительно ограждают, чтобы избежать экологической катастрофы.

Там есть химикаты. Мы уже ловим диверсантов, интересующихся у местного населения, у работников, работающих на этом заводе, какое количество там химикатов, где они найдутся и как туда попасть.

– заявил Гайдай.