Місцева влада працює над евакуацією населення. Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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Сергій Гайдай заявив, що наші герої продовжують тримати оборону на Луганщині, загарбникам не вдається взяти великі міста області.

Водночас голова ОДА отримує численні сповіщення з різних куточків області про те, як бойовики займаються мародерством.

Сьогодні, 28 лютого, з Луганщини планують відправити ще один потяг з евакуйованими людьми. Також сьогодні планують відновити роботу казначейських служб, щоб люди почали отримувати зарплати та пенсії.

Сергій Гайдай наголосив, що найбільше хвилювань у влади зараз викликає хімічний "Азот" у Сєвєродонецьку. Його додатково убезпечують, щоб уникнути екологічної катастрофи.

Там є хімікати. Ми вже ловимо диверсантів, якиі цікавляться у місцевого населення, у працівників, які працюють на цьому заводі, яка кількість там хімікатів, де вони знайодяться і як туди потрапити,

– заявив Гайдай.

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