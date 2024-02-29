Россияне продолжают нести потери в полномасштабной войне против Украины. В частности, на Харьковском направлении уничтожили два вражеских комплекса наблюдения "Муром-П".
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Россияне теряют личный состав и технику
Уничтожить два российских пункта наблюдения удалось благодаря работе пограничников. В частности, бригады Гвардии наступления "Стальная Граница".
Кроме этого, 29 февраля россияне потеряли три самолета Су-24 на Востоке. В общем, от 17 февраля государство-агрессор потеряло 12 самолетов.
Наши воины уничтожили два "Муром-П": смотрите видео
Потери врага на 29 февраля
В Украине 735 день полномасштабной российской агрессии. За минувшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 1150 вражеских захватчиков. Общие потери оккупантов уже превысили 413 тысяч человек. Кроме того, наши Герои ликвидировали более 55 тысяч единиц техники России.
Какие потери у агрессора
- Личного состава – 413 760 (+1150),
- танков – 6 593 (+23),
- боевых бронированных машин – 12 552 (+44),
- артиллерийских систем – 10 070 (+41),
- РСЗВ – 1 000 (+0),
- средств ПВО – 690 (+2),
- самолетов – 342 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 768 (+15),
- крылатых ракет – 1 912 (+0),
- кораблей/катеров – 25 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 13 152 (+40),
- специальной техники – 1 601 (+7).