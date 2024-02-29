Росіяни продовжують зазнавати втрат у повномасштабній війні проти України. Зокрема, на Харківському напрямку знищили два ворожі комплекси спостереження "Муром-П".

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Росіяни втрачають особовий склад та техніку

Знищити два російські пункти спостереження вдалося завдяки роботі прикордонників. Зокрема, бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон".

Крім цього, 29 лютого росіяни втратили три літаки Су-24 на Сході. Загалом, від 17 лютого держава-агресорка втратила 12 літаків.

Наші воїни знищили два "Муром-П": дивіться відео

Втрати ворога на 29 лютого

В Україні 735 день повномасштабної російської агресії. За минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували ще 1150 ворожих загарбників. Загальні втрати окупантів уже перевищили 413 тисяч осіб. Окрім того, наші Герої ліквідували понад 55 тисяч одиниць техніки Росії.

Які втрати в агресора