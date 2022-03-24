В общей сложности украинские бойцы отбили 5 вражеских атак на Востоке. Лупили оккупантов сильно и эффективно: есть серьезные потери среди солдат и техники.

Важно Оккупанты создали в Докучаевске фильтрационный центр для выезжающих из Мариуполя

Очередная партия русской фашистской нечисти уже горит в аду. Не будет вам прощения, и за все совершенные преступления придет наказание!",

– пишут военные.

Горело много вражеских танков

В результате боев удалось уничтожить:

личного состава – до 130 человек;

танков – 9;

БТР – 1;

БМП – 6;

САУ, пушек – 5;

АТ – 8;

УР-77 – 1.

Месяц героического противостояния Украины: смотрите видео