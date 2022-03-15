В Совете Церквей напомнили, что с начала войны России против Украины погибли по меньшей мере 82 ребенка, а более сотни детей были ранены. Оккупанты повредили около 1500 жилых домов, 200 школ, 30 больниц до сих пор не остановились. Уже сотни тысяч человек оказались в блокаде российских войск в Киевской области, в Мариуполе, Волновахе и т.д.

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Представители ВСЦиРО обратились к лидерам ОБСЕ, ЕС и НАТО с призывом как можно быстрее ввести над Украиной бесполетную зону или предоставить современные средства противовоздушной обороны и самолеты-истребители. Это поможет защитить граждан, которые страдают от регулярных бомбардировок и ракетных ударов со стороны российских оккупантов.

Кроме того, они обратились к религиозному сообществу, руководству России с призывом содействовать созданию гуманитарных коридоров, а также провести обмен пленными между двумя государствами.

Даже во времена величайших потрясений, войн и споров нельзя забывать о человечности и милосердии. Каждый из нас должен сделать все возможное для сохранения человеческой жизни и установления мира путем переговоров, призывают представители Совета Церквей.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (сокращенно ВСЦиРО) — религиозно-общественное объединение. Независимый консультативно-совещательный орган, решения которого носят рекомендательный характер. Сюда входят 16 украинских церквей и религиозных организаций, среди которых ПЦУ, УГКЦ, УПЦ МП. Полностью прочесть обращение вы можете по ссылке.

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