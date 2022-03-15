У Раді Церков нагадали, що з початку війни Росії проти України загинули щонайменше 82 дитини, а понад сотню дітей було поранено. Окупанти пошкодили близько 1500 житлових будинків, 200 шкіл, 30 лікарень і досі не зупинилися. Вже сотні тисяч людей опинилися у блокаді російських військ на Київщині, в Маріуполі, Волновасі тощо.

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Представники ВРЦіРО звернулися до лідерів ОБСЄ, ЄС та НАТО із закликом якнайшвидше запровадити над Україною безполітну зону або ж надати сучасні засоби протиповітряної оборони та літаки-винищувачі. Це допоможе захистити цивільних громадян, які страждають від регулярних бомбардувань та ракетних ударів з боку російських окупантів.

Окрім цього, вони звернулися релігійної спільноти, керівництва Росії із закликом сприяти створенню гуманітарних коридорів, а також провести обмін полоненими між двома державами.

Навіть у часи найбільших потрясінь, війн та суперечок не можна забувати про людяність та милосердя. Кожен із нас повинен зробити все можливе для збереження людського життя та встановлення миру шляхом переговорів, – закликають представники Ради Церков.

Додамо, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (скорочено ВРЦіРО) — релігійно-громадське об'єднання. Незалежний консультативно-дорадчий орган, рішення якого мають рекомендаційний характер. Сюди входять 16 українських церков та релігійних організацій, серед яких ПЦУ, УГКЦ, УПЦ МП тощо. Повністю прочитати звернення ви можете за посиланням.

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