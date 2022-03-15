Російські солдати не мають жодного розуміння моральних принципів та чеснот. Вони вбивають цивільне населення, дітей та священнослужителів, анітрохи не турбуючись про свої злочини.

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Окупанти вбивають капеланів

Митрополит Епіфаній повідомив про втрати серед священнослужителів.

Ситуація складна, загинуло три капелани,

– повідомив він.

Також він додав, що православним українцям потрібно об'єднатися, тому громадам треба вийти з-під юрисдикції Московського патріархату ПЦУ. Зазначимо, що після того, як Епіфаній отримав Томос, багато українських громад покинули Московський патріархат та передали храми українській Православній Церкві.

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