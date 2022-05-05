"Битва экстрасенсов"
Целью проведения магической спецоперации было выведение из строя магических центров принятия решений страны-агрессора.
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Планированию операции предшествовал тщательный сбор разведданных с помощью расписаний карт таро и гороскопов, на основании чего и было выбрано необходимое время для нанесения удара.
Фотофакт / Скриншот
Враг обустроил эшелонированную оборону с привлечением тувинских и якутских шаманов, победителей "Битвы экстрасенсов".
Для пробития эшелонированной защиты была использована бомбардировка сверхточными энергетическими файерболами, с помощью которых защита была разрушена на "энергетическом" и "тонком" уровнях (особенно отличился боец с позывным "Гендальф").
Полный успех
Далее был нанесен удар с помощью полученных через механизм Лэндлиза средств тактического вуду – иглоносцев "Мэджик пипл 2".
Итогом чего явилось разрушение астральной брони. Далее, для зачистки магического пространства в действие вступил спецотряд ведьм ТРО Конотопа.
Итогом спецоперации стало разрушение магического центра противника: "закрытие путей", проклятие, сглаз и импотенция.
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