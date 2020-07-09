Решение украинской Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) не вводить квоты на импорт минеральных удобрений подыграло российской корпорации "Еврохим", вкладывающей 1 миллиард долларов в строительство завода в Казахстане.

Что не так с решением Межведомственной комиссии по международной торговле относительно импорта минеральных удобрений в Украину – пояснило издание "Зеркало недели".

Отмечается, что 22 июня МКМТ приняла решение отказать украинским производителям в защитных мероприятиях и введении квот на импорт минеральных удобрений с формулировкой: "применение специальных мер противоречит национальным интересам Украины".

"Минэкономразвития, в свою очередь, так и не опубликовало свой отчет о расследовании. До сих пор единственной официальной позицией министерства остается заявление Тараса Качки, в которой четко сказано, что итогом расследований будет именно введение квот", – сообщает "Зеркало Недели" со ссылкой на заявление заместителя министра развития экономики Тараса Качки от 21 мая, согласно которому результатом специального расследования министерства должно стать введение квот на импорт минудобрений в Украину.

"Однако через месяц те же инстанции опубликовали прямо противоположный вывод: о нецелесообразности введения квот". Как сообщает ZN.ua, "известно как минимум об одном эпизоде, когда в вопросах импорта минеральных удобрений вмешался лично президент Владимир Зеленский. По словам главы Держгеокадастру Украины Романа Лещенко, Зеленский считает, что квоты на импорт минеральных удобрений вводить нецелесообразно, поскольку это может повредить интересам аграриев".

В материале сообщается, что украинские чиновники, приняв решение о полном открытии внутреннего рынка для импортных удобрений, подыграли российским корпорациям.

"Российский " Еврохим", который был включен СНБО и КМУ во всевозможные санкционные списки, несколько лет назад получил права недропользования на фосфоритовых месторождениях "Аралтобе", "Кесиктобе" и "Гиммелькрасское" в Жамбылской области Казахстана. И уже к 2021 году планирует запустить там завод по выпуску минудобрений, инвестировав 1 миллиард долларов. Мощность завода составит 1 миллион тонн удобрений в год. Будет создано более 2 тысяч новых рабочих мест", – говорится в материале.

Издание сообщает, что удобрения из новых производственных мощностей русских в Казахстане будут поставляться, в том числе, на украинский рынок.

"Если бы квоты были введены, это поставило бы под серьезный удар инвестиции россиян в Казахстане. Для "Еврохима" исчез бы уникальная площадка для поставки своей продукции из Казахстана на огромный рынок Украины. Вот почему для того же "Еврохима" решение МКМТ было столь критичным. На кону-инвестиция в 1 миллиард долларов и заслон, который могла бы поставить Украина. Но не сделала этого", – констатирует ДТ.

"Еврохим" – не единственный бенефициар решений украинских чиновников. "В РФ работает как минимум пятерка крупных корпораций, для которых обход украинского эмбарго на российские минеральные удобрения стал одной из ключевых бизнес-задач последнего времени", – сообщает автор материала.

По мнению эксперта, украинские чиновники, ссылаясь на национальные интересы, нанесли ущерб рабочим местам в Украине и поспособствовали иностранным производителям.

"Удивительно, что решения, которые принимает сегодня украинская власть, способствуют созданию тем же "Еврохимом" тысяч рабочих мест в Казахстане (зарплаты этих тысяч сотрудников будут обеспечены в том числе деньгами, которые поступят с украинского рынка), и в то же время уничтожают те же рабочие места в Черкассах, Каменском и Северодонецке", – резюмирует автор.