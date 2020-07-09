Рішення української Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) не вводити квоти на імпорт мінеральних добрив підіграло російській корпорації "Єврохім", що вкладає 1 мільярд доларів у будівництво заводу в Казахстані.

Що не так із рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо імпорту мінеральних добрив до України – пояснило видання "Дзеркало тижня".

Зазначається, що 22 червня МКМТ ухвалила рішення відмовити українським виробникам у захисних заходах та введенні квот на імпорт мінеральних добрив з формулюванням: "застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам України".

"Мінекономрозвитку, в свою чергу, так і не опублікувало свій звіт про розслідування. Досі єдиною офіційною позицією міністерства залишається заява Тараса Качки, в якій чітко сказано, що підсумком розслідувань буде саме введення квот", – повідомляє "Дзеркало Тижня" з посиланням на заяву заступника міністра розвитку економіки Тараса Качки від 21 травня, згідно з якою результатом спеціального розслідування міністерства мало стати введення квот на імпорт міндобрив в Україну.

"Однак через місяць ті ж інстанції опублікували прямо протилежний висновок: про недоцільність введення квот". Як повідомляє ZN.ua, "відомо як мінімум про один епізод, коли у питання імпорту мінеральних добрив втрутився особисто президент Володимир Зеленський. За словами глави Держгеокадастру України Романа Лещенко, Зеленський вважає, що квоти на імпорт мінеральних добрив вводити недоцільно, оскільки це може зашкодити інтересам аграріїв".

У матеріалі повідомляється, що українські чиновники, прийнявши рішення про повне відкриття внутрішнього ринку для імпортних добрив, підіграли російським корпораціям.

"Російський "Єврохім", який був включений РНБО та КМУ у всілякі санкційні списки, кілька років тому отримав права надрокористування на фосфоритових родовищах "Аралтобе", "Кесиктобе" і "Гіммельфарбське" у Жамбилській області Казахстану. І вже до 2021 року планує запустити там завод з випуску міндобрив, інвестувавши 1 мільярд доларів. Потужність заводу складе 1 мільйон тонн добрив на рік. Буде створено понад 2 тисячі нових робочих місць", – йдеться в матеріалі.

Видання повідомляє, що добрива з нових виробничих потужностей росіян в Казахстані будуть поставлятися, в тому числі, на український ринок.

"Якби квоти були введені, це поставило б під серйозний удар інвестиції росіян в Казахстані. Для "Єврохіму" зник би унікальний майданчик для постачання своєї продукції з Казахстану на величезний ринок України. Ось чому для того ж "Єврохіму" рішення МКМТ було настільки критичним. На кону — інвестиція в 1 мільярд доларів та заслін, який могла би поставити Україна. Але не зробила цього", – констатує ДТ.

"Єврохім" – не єдиний бенефіціар рішень українських чиновників. "У РФ працює як мінімум п'ятірка великих корпорацій, для яких обхід українського ембарго на російські мінеральні добрива став однією з ключових бізнес-задач останнього часу", – повідомляє автор матеріалу.

На думку експерта, українські чиновники, посилаючись на національні інтереси, завдали шкоди робочим місцям в Україні та посприяли іноземним виробникам.

"Дивно, що рішення, які приймає сьогодні українська влада, сприяють створенню тим же "Єврохімом" тисяч робочих місць в Казахстані (зарплати цих тисяч співробітників будуть забезпечені в тому числі грошима, що надійдуть з українського ринку), і в той самий час знищують ті ж робочі місця в Черкасах, Кам'янському та Сєвєродонецьку", – резюмує автор.