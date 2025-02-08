Президент показал, как она выглядит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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На встрече обсудили инвестиции в производство дальнобойных дронов

Зеленскому и Драгоне удалось ознакомиться с мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия.

Зеленский показал Драгоне украинские дроны: смотрите видео

Президент рассказал, что обсудил с председателем Военного комитета подготовку к следующему заседанию "Рамштайн", продолжение военной помощи от НАТО и прямые инвестиции в наше производство дальнобойных дронов.

Благодарен Джузеппе Каво Драгоне за первый зарубежный визит на этой должности именно в Украину. Спасибо людям, работающих над нашим дальнобойным оружием, за реальный результат, который нам очень помогает, которого очень боятся россияне и который видят наши партнеры из НАТО,

– добавил Зеленский.

К слову, главком Сырский анонсировал, что сейчас идет подготовка новых дальнобойных средств. Он также рассказал, что поражение военных объектов вглубь территории России уже достигла 1,7 тысячи километров.