Президент показав, як вона виглядає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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На зустрічі обговорили інвестиції у виробництво далекобійних дронів

Зеленському та Драгоне вдалося ознайомитися з потужностями й характеристиками української далекобійної зброї.

Зеленський показав Драгоне українські дрони: дивіться відео

Президент розповів, що обговорив із головою Військового комітету підготовку до наступного засідання "Рамштайну", продовження військової допомоги від НАТО та прямі інвестиції у наше виробництво далекобійних дронів.

Вдячний Джузеппе Каво Драгоне за перший закордонний візит на цій посаді саме в Україну. Дякую людям, що працюють над нашою далекобійною зброєю, за реальний результат, який нам дуже допомагає, якого дуже бояться росіяни та який бачать наші партнери з НАТО,

– додав Зеленський.

До слова, головком Сирський анонсував, що наразі триває підготовка нових далекобійних засобів. Він також розповів, що ураження військових об'єктів углиб території Росії уже сягнула 1,7 тисячі кілометрів.