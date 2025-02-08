Він, зокрема, назвав ключовим збереження життя людей та розповів про досягнення ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олександра Сирського.

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Пріоритет 1 – збереження життя військових

Сирський розповів, що наразі у ЗСУ впроваджується комплексна програма "Збереження життя військовослужбовців".

Вона спрямована на технологізацію армії, удосконалення підготовки військових, покращення надання меддопомоги та дії командирів.

Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата – найважливіше,

– сказав головком.

Пріоритет 2 – бий здалеку

Йдеться про застосування дронів, яких за 2024 рік на фронт поставили понад 1,3 мільйона одиниць.

Завдяки цьому вдалося скоротити перевагу російських військ в артилерійських боєприпасах майже 1:2.

Ми перші у світі створили Сили безпілотних систем, масштабували вже існуючі легендарні підрозділи "Птахи Мадяра", "Ахіллес", "К-2" та інші. Розвиваємо напрямки роботизованих платформ, наземних і морських дронів. Ворог сповна відчуває на собі потужність наших FPV-дронів,

– написав Сирський.

За рік українські БпЛА уразили понад 461 тисячу російських цілей.

Пріоритет 3 – щоб перемагати, готуйся

В Україні збільшили термін базової загальної військової підготовки до 1,5 місяця, а також посилили підготовку інструкторів.

"Це дало змогу наростити програму навчання та включити до неї необхідні сучасні елементи, зокрема РЕБ та БпЛА. Розглядаємо можливість подовження базової підготовки до 2 місяців… Крім того, я наполягаю на забезпеченні 14-денного курсу адаптації у військових частинах після БЗВП ще перед бойовою роботою.", – сказав головнокомандувач.

Також було проведено успішний експеримент щодо проведення БЗВП на тилових фондах бойових бригад.

БЗВП уже здійснюється на іноземних зразках озброєння, а не закордоном, що суттєво оптимізувало витрати і час. Її проводять підготовлені в інших країнах інструктори.

"Також збільшена відносно закордонної частка підготовлених в Україні сержантів та ключових фахівців – снайперів, саперів, бойових медиків", – додав Сирський.

Пріоритет 4 – Росія у вогні

Україна продовжує завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії.

Військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств ВПК, нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним російську армію, та інші об’єкти будуть атаковані, допоки триватиме агресія Москви проти нашої держави,

– запевнив головком.

Дистанція ураження DeepStrike углиб ворожої території уже сягнула 1,7 тисячі кілометрів. Окрім цього, триває підготовка нових далекобійних засобів.

Загалом за рік ЗСУ атакували 377 об'єктів військового призначення.

Також було знищено 9 200 повітряних цілей різних типів, а це у 2,4 раза більше, аніж було у 2023 році – 3 798.

Пріоритет 5 – нестандартні дії, не лише оборона

"Україна здатна контратакувати, бити та гнати ворога. Це довели оборона Києва, Харківська наступальна операція, звільнення правобережної Херсонщини. Це продемонструвала й Курська операція. Ми створили буферну зону на Курщині, зруйнувавши замисел ворога почати новий наступ на Суми та Харків. Також цією операцією послабили тиск на деякі ділянки фронту", – розповів Сирський.

За його словами, пів року активних бойових дій на російській території зменшили особовий склад ворога на понад 47 тисяч осіб, з яких 19 тисяч було ліквідовано.

Причому це найбільш підготовлені російські війська. Зазнало розгрому й угруповання північнокорейських найманців,

– зауважив головком.

Також ЗСУ взяли у полон 924 військових ворожої армії.

Окрім того, в операції на Курщині, за словами Сирського, брали нові механізовані бригади. Це дало змогу вивести три бригади Десантно-штурмових військ з Донеччини на відновлення боєздатності, доукомплектування та доозброєння.

Пріоритет 6 – змінюватися, щоб перемогти

Рік тому Сирський розпочав свою роботу з аудиту військових частин та органів військового управління.

За результатами аудиту було розформовано або скорочено низку військових структур і установ, що дозволило усунути дублювання функцій, прибрати невластиві функції та зменшити невиправдано роздуті штати,

– сказав він.

Загалом приблизно 70 тисяч військових перекинули у зону бойових дій після скорочення чисельності частин охорони, обслуговування та забезпечення.

"Ми запровадили систему просування та призначення офіцерів по службі в органах військового управління за умови участі (наявності досвіду) військовослужбовців у бойових діях в ході відсічі широкомасштабному вторгненню Росії. Скоротили проміжні ланки управління та сформували нові органи військового управління", – додав Сирський.

Також було посилено кадровий склад Генштабу та апарату Головнокомандувача, оновлено командний склад з'єднань та частин.

Як зауважив головком, цьогоріч українська армія повністю перейшла на стандарти і принципи НАТО у підготовці та управлінні військами.

Пріоритет 7 – нарощення спроможностей

"Протягом року Збройні сили наростили бойовий потенціал, що дозволило нам не допустити прориву противника та стримувати його наступ, попри збільшення чисельності угруповання ворожих військ ще на 140 тисяч осіб", – сказав Сирський.

Було створено нові штурмові підрозділи, як вже показали свою ефективність. На їхній основі наразі формують штурмові полки.

Також нам вдалось відчутно наростити спроможності Збройних Сил щодо боротьби в електромагнітному спектрі. Додатково сформовано батальйон радіоелектронної боротьби, понад сто рот РЕБ у бригадах та відділення РЕБ у лінійних батальйонах бригад,

– додав головком.

Також було розпочато:

процес формування окремого навчального Центру підготовки фахівців радіоелектронної боротьби,

впровадження системи управління засобами РЕБ "Айсберг".

Уже проведено:

кодифікацію 83 новітніх засобів РЕБ та поставлено у війська десятки тисяч засобів,

нарощування спроможностей підсистеми РЕБ "Покрова".

Окрім того, в Україні з'явилися F-16 та Mirage 2000. А ще було посилено протидію КАБам шляхом додаткового розгортання сучасних апаратно-програмних комплексів та засобів РЕБ.

Працювали цей рік і над прикриттям пріоритетних об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та промисловості.

Ми забезпечили заборону дій надводних сил противника у західній частині Чорного моря, чим створили умови для запуску морського коридору та експорту з/до портів України. Змусили чорноморський флот Росії відвести фактично всі бойові кораблі, в тому числі носіїв "Калібрів", із Севастополя та Феодосії до Новоросійська,

– прозвітував Сирський.

Також в Україні уже практично розпочали формування армійських корпусів.

Пріоритет 8 – єдність – запорука нашої стійкості

Цей рік я пройшов разом із нашими воїнами. Я регулярно зустрічаюся з ними на передовій, чую їхні пропозиції і побажання, працюю разом із ними на пунктах управління над новими рішеннями для фронту. Знаю, що вони втомлені. Для багатьох ця війна триває вже скоро 11 років. Три останні роки – без відпочинку, у постійній боротьбі,

– сказав Сирський.

Він визнав, що наразі є різні проблеми, але про них відомо, і робиться усе можливе, щоб їх розв'язати.

Головком наголосив, що "Україна буде існувати, поки є її Збройні Сили".

"А Збройні Сили воюватимуть доти, доки український народ стоятиме з ними пліч-о-пліч. Пам'ятаймо, що єдність – це те, що допомогло нам вистояти у 2022-му і що має вести нас до перемоги зараз. Бачу в цьому свою місію і виконую її", – додав він.

І закликав – коли бачите втомленого солдата, який приїхав із фронту, щоб декілька днів побути із родиною, підійдіть і подякуйте.

Бо ми всі – родина. Бо цей солдат – єдиний, хто стоїть між вами та безжальним російським загарбником,

– наголосив Сирський.