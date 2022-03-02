Речь идет о вывозе с временно оккупированных Россией территорий. В частности, об этом просят нардепы Комитета по вопросам здравоохранения.

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Красный Крест получит от Украины 2 письма

Украина направит соответствующее письмо Красному Кресту. Решение об этом депутаты единогласно поддержали на заседании Комитета.

Также народные избранники направят письмо-просьбу к Красному Кресту и ВОЗ о предоставлении Украине гуманитарной помощи. Речь идет о лекарствах и медоборудовании.

Обращение позволит нам активизировать сотрудничество с международными "медицинскими" организациями. Результат ожидаем уже в ближайшее время,

– заявил председатель Комитета.

Напомним, что "зеленый коридор" – это способ упрощенного контроля на таможне, где люди негласно подтверждают, что у них нет ничего запретного. Комитет пытается организовать "зеленый коридор" для эвакуации мирного больного населения оккупированного Донбасса.

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