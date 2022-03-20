80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ "тепло встретила" российских орков на юге Украины. Наши герои ликвидировали оккупантов 26-й бригады береговой обороны Черноморского Флота Военно-Морского Флота РФ.
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Оккупанты из Крыма
Ликвидированная бригада оккупантов дислоцируется в селе Перевальное на территории временно оккупированного Крыма. Подавляющее большинство ликвидированных оккупантов – предатели Военной присяги и всего украинского народа.
Фото документов и техники уничтоженных оккупантов:
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