Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что в России большинство заводов по производству необходимого оборудования для авиации не работает. В то же время и с использованием самих самолетов для обстрелов нашей страны у врага теперь есть большие проблемы.

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Из-за этого россияне захлебываются

Критическими для врага становятся не поражения самих самолетов на аэродромах. В стране-агрессоре остановили работу и не работают уже долгое время основные моторостроительные заводы.

Мы поразили авиаремонтный завод в Борисоглебске, где проводят ремонт двигателей. Это очень существенно, потому что российская армия захлебывается не столько от недостатка самолетов, как от недостатка двигателей и запчастей к ним,

– подчеркнул Криволап.

Однако и с самолетами россияне теперь тоже имеют проблемы. Так, аэродромы "Морозовск", Миллерово в Ростовской области, "Балтимор" в Воронежской области, "Курск" и аэродром в Белгородской области до поры до времени были теми, откуда взлетали российские самолеты Су-34, которые являются носителями КАБов, и осуществляли обстрел Украины.

После того, как украинские дроны начали активно осуществлять удары по этим военным целям, оккупанты передислоцировали самолеты в глубь России на аэродромы на расстоянии 300 – 400 километров, а затем и 700 километров. Враг боится, что наша страна тайно получит от партнеров ракеты JASSM и будет наносить удары на большем расстоянии.

Все же россияне периодически используют эти аэродромы, они являются основными базами дислокации самолетов Су-34, Су-35. Когда взлетают наши дроны и направляются туда, самолеты успевают взлететь и перебраться на другие базы,

– отметил он.

Однако оккупанты используют в основном все эти аэродромы именно для запуска "Шахедов". Рядом с ними также расположены вражеские склады горюче-смазочных материалов.

Кстати, не только удары по аэродромам снижают возможности российской армии. Так, 24 января СБУ и ССО ВСУ осуществили атаку на один из крупнейших НПЗ России, а именно Рязанский НПЗ, которая вызвала более 50 взрывов, дроны также поразили нефтеперекачивающую станцию.