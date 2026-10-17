Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, украинские инженеры работали над внедрением ИИ в ударные дроны еще с 2023 года. С тех пор удалось добиться значительных успехов.

Как ИИ помогает ударным дронам?

Как подчеркнул Криволап, основная задача здесь – довести дрон до цели в условиях работы мощных средств РЭБ.

Как управлять дроном в условиях РЭБ? Если оператор имеет возможность им управлять, то здесь есть много различных хитростей. Когда такой возможности нет, этим занимается искусственный интеллект. Его нужно было научить этому. С 2023 года было принято много смелых решений, которые сильно помогли,

– сказал Криволап.

Авиационный эксперт рассказал об ИИ в украинских дронах: смотрите видео 24 Канала

По его мнению, сейчас все украинские дроны дальнего действия оснащены системами искусственного интеллекта. Вряд ли на заключительных этапах операции управление осуществляет непосредственно пилот.

Starlink на территории России не работает. И поддерживать стабильную связь чрезвычайно сложно. Это свидетельствует о том, что там есть серьезный искусственный интеллект, который помогает навестись и поразить цель,

– отметил Криволап.

Ранее в бригаде НГУ "Хартия" рассказали, как там успешно используют дроны с искусственным интеллектом на поле боя. ИИ помогает технике обнаружить нужную цель, захватить ее и успешно довести до поражения. Дрон может работать в условиях вражеского РЭБ.