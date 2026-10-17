Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, українські інженери працювали над впровадженням ШІ в ударних дронах ще з 2023 року. З того часу вдалося досягти неабияких успіхів.

Як ШІ допомагає ударним дронам?

Як наголосив Криволап, основне завдання тут – довести дрон до цілі в умовах роботи потужних засобів РЕБ.

Як керувати дроном в умовах РЕБ? Якщо оператор має змогу ним керувати, то там є багато різних хитрощів. Коли такої можливості немає, цим займається штучний інтелект. Його потрібно було навчити це робити. З 2023 року було багато шалених рішень, які сильно допомогли,

– сказав Криволап.

Авіаційний експерт розповів про ШІ в українських дронах: дивіться відео 24 Каналу

На його думку, зараз усі українські далекобійні дрони оснащені системами штучного інтелекту. Навряд чи на фінальних етапах операції управління здійснює безпосередньо пілот.

Starlink на території Росії не працює. І підтримувати стабільний зв'язок надзвичайно складно. Це свідчить про те, що там є серйозний штучний інтелект, який допомагає навестися та влучити в ціль,

– зауважив Криволап.

Раніше в бригаді НГУ "Хартія" розповіли, як там успішно застосовують дрони з штучним інтелектом на полі бою. ШІ допомагає техніці виявити необхідну ціль, захопити її та успішно довести до ураження. Дрон може працювати в умовах роботи ворожого РЕБ.