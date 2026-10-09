Украинские беспилотники проводят атаки по большим нефтеперерабатывающим предприятиям и цифровой инфраструктуре России, в то время как российские пропагандисты продолжают угрожать странам Балтии. В то же время заявления Дональда Трампа о запланированном разговоре с Владимиром Путиным вызывают новые вопросы относительно политики США и будущей безопасности Европы.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эксклюзивном интервью 24 Каналу проанализировал последние события и их возможные последствия. Он объяснил, насколько уязвимой остается российская инфраструктура и почему попытка расширить агрессию за пределы Украины может обернуться для Кремля потерей Калининграда.

Трамп вызвал возмущение заявлением о звонке Путину

Дональд Трамп сообщил о запланированном телефонном разговоре с Владимиром Путиным, когда его спросили о дне рождения российского президента. Свитан резко раскритиковал такое заявление, подчеркнув, что глава Кремля несет ответственность за гибель огромного количества украинцев. Любые проявления личного внимания к нему эксперт считает неприемлемыми.

Звонок Путину, по большому счету, должен был вызвать реакцию совести. Нельзя было звонить ему или, по крайней мере, даже намекать на это. Даже в эфире говорить, что сейчас ему позвонит и поздравит, – это уже практически поздравление,

– подчеркнул Свитан.

Критика касается не только последнего заявления, но и предыдущего отношения Трампа к российскому диктатору. В частности, эксперт напомнил о торжественных приемах и демонстративной привязанности к Путину, которые, по его убеждению, свидетельствуют о проблемах с моральными ориентирами американского президента.

В то же время у американцев есть политические инструменты, чтобы ограничить влияние Трампа. В ближайшие недели в США должны состояться выборы в Конгресс, и их результат может изменить соотношение сил в Сенате и Палате представителей. Свитан считает, что избиратели могут не допустить укрепления позиций сторонников президента, а впоследствии даже создать предпосылки для процедуры импичмента.

Для Украины нынешняя политика Вашингтона в то же время имела определенный положительный эффект. Поведение Трампа, как считает военный эксперт, подтолкнуло европейские страны к осознанию необходимости самостоятельно заботиться о своей обороне. Европа стала все больше воспринимать Украину как партнера в обеспечении общей безопасности, а не только как государство, которому нужна помощь.

Трамп для нас, для украинцев, свою задачу выполнил. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Чем быстрее его уберут обратно, откуда он вылез, тем лучше будет и для Украины, и для Соединенных Штатов,

– заявил военный эксперт.

Дальнейшее развитие американской политики теперь зависит от самих граждан США. Свитан убежден, что результаты выборов определят, насколько американские политические институты смогут сдерживать решения Трампа.

Возможная вспышка чумы в России

В ходе беседы ведущий обратил внимание на сообщения о возможной вспышке чумы в России и спросил, может ли такая ситуация стать "черным лебедем" для Путина. Речь шла о сообщениях об опасной болезни, которую, как предполагалось в вопросе, российские власти могут скрывать. В то же время подтвержденных данных о масштабах вспышки в разговоре не приводилось.

Свитан предположил, что после общения с Путиным Трамп может начать повторять российские объяснения происхождения болезни. В качестве примера он привел ситуацию с ценами на дизельное топливо в США, рост которых российский президент якобы связывал с украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам.

Главное, чтобы после контакта с Путиным Трамп не стал раздувать путинскую идею о том, что чуму принесли украинские боевые комары. Он же верит Путину, как ребенок. Вот что Путин сказал, то он и побежал делать,

– сказал Свитан.

Рост цен на топливо в США эксперт связывает прежде всего с ситуацией на мировом нефтяном рынке после ударов Израиля по Ирану и событий вокруг Ормузского пролива. Он считает опасным перекладывание ответственности за эти процессы на Украину, ведь Киеву тогда приходится опровергать обвинения, которые могут распространяться из-за заявлений американского президента.

Говоря о возможном распространении чумы, Свитан высказал предположение о ее лабораторном происхождении и связал потенциальный источник инфекции с лабораториями в Иркутске. Это лишь версия эксперта, подтверждений которой во время интервью приведено не было. Он также предположил, что российские власти могли пытаться скрыть информацию об опасности вместо того, чтобы организовать своевременное реагирование.

Чуму нужно было сразу, как только она вышла из иркутских лабораторий, останавливать, а не разносить и пытаться скрыть. Не нужно скрывать такие вещи, наоборот, нужно говорить о проблеме, вплоть до обращения за помощью к той же ВОЗ,

– подчеркнул полковник запаса.

Международные организации, в частности структуры ООН, могли бы помочь с организацией карантинных мер в случае подтверждения опасной вспышки. Свитан также отметил, что чума поддается лечению антибиотиками, если болезнь своевременно выявить и начать оказывать медицинскую помощь. Он считает, что сокрытие информации лишь затруднило бы борьбу с возможным распространением инфекции.

Удар по Омскому НПЗ может создать проблемы далеко за Уралом

Украинские модернизированные беспилотники FP-1, как сообщалось в эфире, преодолели около 2600 километров и провели атаку на Омский нефтеперерабатывающий завод. Это одно из важнейших предприятий российской нефтепереработки, которое обеспечивает топливом значительную часть территорий за Уралом.

Свитан напомнил, что на расстоянии около трех тысяч километров от Украины расположены две особенно важные для российской экономики цели. На севере это так называемый Ямальский крест, а на юге, ближе к Казахстану, Омский НПЗ. До последнего украинские средства поражения уже добирались ранее, однако тогда полностью остановить его работу не удалось.

Омский НПЗ – крупнейший в России. 21 миллион тонн переработки нефти в год. Причем нефть оттуда же, сибирская, туда сходится несколько трубопроводов и закачивается. Это очень серьезное предприятие,

– пояснил Свитан.

Нынешнее поражение, по оценке эксперта, могло охватить большую часть объекта, чем во время предыдущей атаки. В то же время преодоление такого расстояния является чрезвычайно сложной задачей как для самого беспилотника, так и с точки зрения прохождения российской противовоздушной обороны.

За столь длительный полет российские системы ПВО теоретически имели бы несколько возможностей для перехвата дронов. Свитан также обратил внимание на географическое расположение Омска, который находится сравнительно недалеко от границы с Казахстаном. Он упомянул расстояние около 200 километров от района Кокшетау, но не утверждал, что дроны запускали именно с территории Казахстана.

Пролететь 2600 километров на крыле – это очень сложно. Во-первых, технически это сложно для дрона. Во-вторых, на расстоянии трех тысяч километров российская ПВО могла бы несколько раз отработать свои действия,

– отметил военный эксперт.

Несмотря на сомнения относительно технической сложности такого маршрута, Свитан предложил считать основной озвученную версию о полете FP-1 на 2600 километров. Значение поражения Омского НПЗ он связывает прежде всего с его ролью в топливном обеспечении российского Зауралья и соседних территорий.

Предприятие также участвовало в переработке казахстанской нефти, часть готовых нефтепродуктов поставлялась обратно в Казахстан. Отношения между странами в топливной сфере уже осложнились из-за российских экспортных ограничений. В частности, Казахстан обращался с просьбой о поставках авиационного керосина, однако, как утверждает Свитан, российская сторона его не предоставила.

Серьезные трудности с топливом эксперт прогнозирует не только для Омской области, но и для отдаленных регионов, которые получали продукцию этого завода. Часть поставок шла на восток, в частности в направлении Байкала и еще дальше, несмотря на расстояние в несколько тысяч километров. Омский НПЗ он назвал одной из приоритетных целей, о необходимости поражения которой говорил на протяжении примерно двух с половиной лет.

Удары по дата-центрам России могут стать зеркальным ответом

После ночной атаки, как сообщалось в эфире со ссылкой на российские СМИ, возник пожар в большом дата-центре компании "Яндекс" в городе Сасово, а ее сервисы работали с перебоями. Это событие произошло после российских ударов по украинским центрам обработки данных в Киеве.

Свитан поддержал практику немедленных ответных ударов по аналогичным объектам на российской территории. Он считает, что российское руководство реагирует прежде всего на прямые последствия собственных атак, поэтому ответ должен быть быстрым.

После ударов по нашим дата-центрам наши тут же начали наносить удары по российским. Очень правильный, очень грамотный подход. Зеркальные удары. Россияне иначе не понимают,

– заявил Свитан.

Подобную реакцию он вспомнил и после ударов по украинской почтовой инфраструктуре. Тогда, как отметил эксперт, украинские силы атаковали российские склады, в частности объекты Wildberries. По его убеждению, такие действия могли заставить россиян более сдержанно относиться к дальнейшим атакам на аналогичные украинские объекты.

Ситуация с центрами обработки данных имеет свои особенности. Украина, как пояснил Свитан, использует резервные мощности и механизмы переключения, которые позволяют восстанавливать работу сервисов после повреждений. В России же огромная территория значительно затрудняет защиту всех важных цифровых объектов от атак дронов.

Самой сложной целью для беспилотников эксперт назвал Москву из-за ее противовоздушной обороны. В то же время он предположил, что с появлением украинских баллистических ракет ситуация может измениться. В таком случае среди приоритетных целей он хотел бы видеть московские дата-центры, а ответ на российские атаки предлагает делать не только зеркальным, но и асимметричным.

Для ударных беспилотников авиационного типа Свитан считает более целесообразным сосредоточиться на российской нефтяной инфраструктуре. Предприятия по переработке и хранению нефтепродуктов остаются уязвимыми для поражения отдельных установок и резервуаров, даже если речь идет о сравнительно небольшом заряде.

Это называется "спичка на заправке". Достаточно одной такой спички на заправке, и Россия сгорит. Если уж ставить задачу по уничтожению российской экономики, то в первую очередь это можно делать, конечно, по нефтяной отрасли,

– подчеркнул военный эксперт.

Среди результатов последних атак он отметил поражение линейных производственно-диспетчерских станций, объектов на продуктопроводах и нефтеперерабатывающих заводов. В частности, речь шла об ударах по Волгоградскому и Омскому НПЗ. Такое количество атак за короткий промежуток времени Свитан оценил как существенное достижение украинских сил.

Ядерные угрозы Эстонии могут обернуться ударом по России

Российские Z-блогеры начали открыто угрожать Эстонии ядерным ударом, заявляя, что страну якобы можно уничтожить за несколько минут, а ее территория останется непригодной для жизни в течение ста лет. Эти угрозы прозвучали на фоне постоянных заявлений России о возможном противостоянии с европейскими государствами.

Свитан обратил внимание, что Эстония не останется один на один с российской агрессией. Она входит в состав Объединенных экспедиционных сил (JEF), в которые также входят Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Великобритания и Исландия. Это объединение создает возможности для быстрой совместной военной реакции на угрозы.

Любое посягательство на эти десять стран, входящих в JEF, вызовет соответствующую реакцию ядерной державы Великобритании. Четыре подводные лодки, около двухсот ядерных зарядов с подводных лодок – россияне их не перехватят,

– считает Свитан.

По его мнению, попытка России провести атаку на хотя бы одно из государств этого объединения может вызвать масштабный военный ответ, в частности с привлечением британского ядерного потенциала. Эксперт даже предполагает катастрофические последствия для Москвы и значительной части европейской территории России. В то же время это его прогноз возможного сценария, а не подтвержденное решение Великобритании о применении ядерного оружия.

Остальные европейские государства, как отметил Свитан, находятся под защитой общей системы НАТО. Он также упомянул французские пуски баллистических ракет с подводных лодок, которые расценил как демонстрацию возможностей ядерного сдерживания. Такие сигналы, по его мнению, вызвали нервную реакцию в российском информационном пространстве.

На Францию страшно набрасываться. Набрасываются на Эстонию. Так по Эстонии еще хуже, потому что она прикрыта в JEF, прикрыта британским ядерным оружием,

– пояснил полковник запаса.

Свитан также предположил, что в случае большого противостояния на стороне Великобритании выступят Соединенные Штаты. Такое развитие событий, по его мнению, создало бы угрозу не только для европейских регионов России, но и для отдаленных территорий, жители которых могут сейчас воспринимать угрозы странам Балтии как нечто далекое от себя.

Калининград может лишиться статуса российского эксклава

Швеция провела учебную эвакуацию населения на острове Готланд из-за угрозы со стороны России, о чем сообщала французская пресса. Остров занимает важное положение в Балтийском море, но из-за удаленности от основной территории Швеции его оборона требует особой подготовки.

Свитан отметил, что шведская сторона готовится к возможному обострению ситуации уже в течение длительного времени. Учения по эвакуации гражданского населения он считает правильным решением, ведь в случае российской агрессии население нужно будет вывести из зоны потенциальных боевых действий.

Дальнейшее развитие такого сценария эксперт напрямую связывает с будущим Калининградской области России. По его убеждению, в случае большого военного столкновения на Балтике российский эксклав может стать одной из главных целей европейских сил.

Правильный подход: сначала эвакуация гражданского населения, затем уничтожение Калининградской области. Можно делать это параллельно, но Калининграду как эксклаву Российской Федерации уже не жить. Это точно,

– заявил Свитан.

Он даже предположил, что в будущем Калининград может сменить государственную принадлежность, перейдя к Литве, Польше или Германии, где город исторически был известен как Кенигсберг. Впрочем, это лишь прогноз эксперта, который не основан на озвученных во время интервью решениях какого-либо из этих государств.

Свитан также считает, что часть местного населения давно ориентируется на Европу. В подтверждение собственных наблюдений он вспомнил время учебы в военном училище и своего однокурсника Козюлина, который был родом из Калининграда. Еще в 1981 году, как вспомнил эксперт, тот называл город сокращенно "Кенигом", и такое название было привычным для части местных жителей.

Значительно более широкие последствия возможной агрессии России эксперт прогнозирует для всего Балтийского моря. Он не исключил, что в ответ на российские угрозы страны региона могут усилить контроль над акваторией настолько, что Балтика фактически превратится во внутреннее море НАТО.

В таком случае российскому флоту пришлось бы искать другие места базирования. Часть кораблей, способных проходить по речным путям и шлюзам, Россия могла бы попытаться перебросить через Волгу к Каспийскому морю или по Волго-Донскому каналу на Азовско-Черноморское направление.

Однако далеко не все военные корабли могут пройти по таким маршрутам из-за ограничений размеров шлюзов. Свитан предположил, что для больших судов возможности отступления из Балтики будут значительно меньше, и даже допустил сценарий, при котором часть флота придется затопить вблизи Санкт-Петербурга.

Когда-то Петр пробивал окно в Европу. Сейчас эту форточку закроют,

– сказал военный эксперт.

Свитан убежден, что России следует воздержаться от дальнейших угроз в адрес балтийских государств. Он считает, что попытка воплотить агрессивные заявления в жизнь может обернуться для Кремля потерей военных позиций на Балтике и поставить под угрозу дальнейшее пребывание Калининградской области в составе России.

Полное интервью с Романом Свитаном: смотрите видео