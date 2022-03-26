Очередная 30-тонная помощь поступила из Греции и Италии. Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
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На этот раз в Днепропетровщину и Запорожье прибыли автопоезда с 30-тонным грузом гуманитарной помощи.
Там были генераторы автономного энергообеспечения, лекарства, еда длительного хранения и детское питание.
Поддержка Украины международным сообществом помогает нам бороться с российским агрессором. Мы искренне благодарны нашим партнерам за эту поддержку,
– подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
Пять украинских городов уже получили около 95 тонн грузов гуманитарного назначения. "На этом мы не будем останавливаться", – добавляет Наев.
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