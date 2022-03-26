Чергова 30-тонна допомога надійшла з Греції та Італії. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

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Цього разу на Дніпропетровщину та Запоріжжя прибули автопотяги з 30-тонним вантажем гуманітарної допомоги.

Там були генератори автономного енергозабезпечення, ліки, їжа довготривалого зберігання та дитяче харчування.

Підтримка України міжнародною спільнотою допомагає боротися нам з російським агресором. Ми щиро вдячні нашим партнерам за цю підтримку,

– наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

П'ять українських міст вже отримали майже 95 тонн вантажів гуманітарного призначення. "На цьому ми не будемо зупинятися", – додає Наєв.

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