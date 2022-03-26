Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ввечері 25 березня він звернувся до українців й розповів про ситуацію у країні через місяць після вторгнення Росії.
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Скільки грошової допомоги отримали українці
За його словами, продовжуються виплати (6 500 гривень) по оновленій державній програмі єПідтримка. У її рамках українці вже отримали понад 20,7 мільярдів гривень.
Як отримати 6 500 гривень у рамках єПідтримки
- Потрібно авторизуватися у Дії й обрати там послугу єПідтримка.
- Після цього – н атиснути "Отримати допомогу";
- Очікуйте зарахування коштів.
Продукти для прифронтових міст
Глава українського уряду розповів також й про програму, яка передбачає безкоштовне забезпечення продуктами харчування прифронтових міст. "Ці продукти вже закуповуються для роздачі людям у населених пунктах, які зараз знаходяться на лінії зіткнення", – наголосив він.
Денис Шмигаль звернувся до українців: дивіться відео