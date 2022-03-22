Про це розповів прем'єр-міністр України, додавши, що у декларації повинна міститися інформація про відправника, отримувача, фактичне місце розвантаження та вид допомоги.

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Спрощенні умови ввезення гуманітарної допомоги із-за кордону

Якщо це гуманітарна допомога державі Україна, то спрямувати її можна на ВЦА чи профільне міністерство. Якщо конкретній громаді – вказуйте її отримувачем і везіть тому, кому ця допомога призначена,
– зазначив Шмигаль.

Окрім цього, відтепер скасовується перелік товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою. Це означає, що можна везти всі легальні товари, які ви заявляєте, як гуманітарну допомогу. Тобто будь-які довідки від ВЦА чи інших органів влади не обов'язкові.

По міжнародній лінії маємо домовленості з 14 європейськими країнами щодо бездозвільного проїзду для перевізників гуманітарних вантажів в Україну: Це зокрема:

  • Польща,
  • Словаччина,
  • Австрія,
  • Угорщина,
  • Румунія,
  • Німеччина,
  • Італія,
  • Литва,
  • Латвія,
  • Естонія,
  • Словенія,
  • Молдова,
  • Чехія,
  • Туреччина.

Йдеться про звільнення українських перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через вказані країни. Низка країн ЄС також звільнили українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн.