Про це розповів прем'єр-міністр України, додавши, що у декларації повинна міститися інформація про відправника, отримувача, фактичне місце розвантаження та вид допомоги.
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Спрощенні умови ввезення гуманітарної допомоги із-за кордону
Якщо це гуманітарна допомога державі Україна, то спрямувати її можна на ВЦА чи профільне міністерство. Якщо конкретній громаді – вказуйте її отримувачем і везіть тому, кому ця допомога призначена,
– зазначив Шмигаль.
Окрім цього, відтепер скасовується перелік товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою. Це означає, що можна везти всі легальні товари, які ви заявляєте, як гуманітарну допомогу. Тобто будь-які довідки від ВЦА чи інших органів влади не обов'язкові.
По міжнародній лінії маємо домовленості з 14 європейськими країнами щодо бездозвільного проїзду для перевізників гуманітарних вантажів в Україну: Це зокрема:
- Польща,
- Словаччина,
- Австрія,
- Угорщина,
- Румунія,
- Німеччина,
- Італія,
- Литва,
- Латвія,
- Естонія,
- Словенія,
- Молдова,
- Чехія,
- Туреччина.
Йдеться про звільнення українських перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через вказані країни. Низка країн ЄС також звільнили українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн.