Про це розповів прем'єр-міністр України, додавши, що у декларації повинна міститися інформація про відправника, отримувача, фактичне місце розвантаження та вид допомоги.

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Спрощенні умови ввезення гуманітарної допомоги із-за кордону

Якщо це гуманітарна допомога державі Україна, то спрямувати її можна на ВЦА чи профільне міністерство. Якщо конкретній громаді – вказуйте її отримувачем і везіть тому, кому ця допомога призначена,

– зазначив Шмигаль.

Окрім цього, відтепер скасовується перелік товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою. Це означає, що можна везти всі легальні товари, які ви заявляєте, як гуманітарну допомогу. Тобто будь-які довідки від ВЦА чи інших органів влади не обов'язкові.

По міжнародній лінії маємо домовленості з 14 європейськими країнами щодо бездозвільного проїзду для перевізників гуманітарних вантажів в Україну: Це зокрема:

Польща,

Словаччина,

Австрія,

Угорщина,

Румунія,

Німеччина,

Італія,

Литва,

Латвія,

Естонія,

Словенія,

Молдова,

Чехія,

Туреччина.

Йдеться про звільнення українських перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через вказані країни. Низка країн ЄС також звільнили українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн.