Новий пакет санкцій опублікують вже невдовзі. Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, інформує 24 канал.
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США та Євросоюз планують ще жорсткіші санкції проти Росії. Їх схвалять після того, як Джо Байден відвідає Брюссель з робочою поїздкою.
Новий пакет санкцій опублікують вже невдовзі. Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, інформує 24 канал.
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