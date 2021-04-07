Фонд госимущества передаст на приватизацию 7 проблемных государственных комбинатов хлебопродуктов. Уже объявили первый аукцион по приватизации Дунаевецкого комбината хлебопродуктов.

Так, 7 апреля на продажу выставят "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов" в Хмельницкой области. Аукцион состоится 7 мая.

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Отмечается, что стартовая цена актива составляет 187,6 миллиона гривен, а прием заявок на участие продлится до 6 мая.

Что подлежит приватизации

Всего в Фонд передали 7 комбинатов хлебопродуктов:

3 из которых – уже не работают;

4 – работают.



"Общая мощность хранения – 634 тысяч тонн, это примерно 1% мощности всех элеваторов, которые есть в Украине", – сказал заместитель Председателя Фонда Тарас Елейко во время заседания комитета.

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Список хлебкомбинатов:

Среди действующих хлебокомбинатов, подлежащих приватизации:

Новопокровский в Харьковской области;

Неполоковецкий в Черновицкой;

Дунаевецкий в Хмельницкой области;

Радивиловский в Ровенской области

Среди тех, кто не работают и имущество которых полностью арестовано:

Полтавский;

Ивано-Франковский;

Нежинский,

Глава Фонда Дмитрий Сенниченко добавил, что по информации Службы безопасности Украины, в 2018 – 2019 годах в эти 7 комбинатов не осуществлялось достаточно инвестиций и их довели до банкротства.

На них было много краж, есть уголовные дела, аресты имущества и значительные долги. Надеемся, что частный собственник наведет порядок,

– добавил Сенниченко.

По его словам, в первом полугодии 2021 года планируют приватизировать 3 предприятия. В заключение на аукционы выставят наиболее проблемные КХП.