Украинские хлебокомбинаты приватизируют: объявили первый аукцион – список
Фонд госимущества передаст на приватизацию 7 проблемных государственных комбинатов хлебопродуктов. Уже объявили первый аукцион по приватизации Дунаевецкого комбината хлебопродуктов.
Источник:Фонд Госимущества
Так, 7 апреля на продажу выставят "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов" в Хмельницкой области. Аукцион состоится 7 мая.
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Отмечается, что стартовая цена актива составляет 187,6 миллиона гривен, а прием заявок на участие продлится до 6 мая.
Что подлежит приватизации
Всего в Фонд передали 7 комбинатов хлебопродуктов:
- 3 из которых – уже не работают;
- 4 – работают.
"Общая мощность хранения – 634 тысяч тонн, это примерно 1% мощности всех элеваторов, которые есть в Украине", – сказал заместитель Председателя Фонда Тарас Елейко во время заседания комитета.
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Список хлебкомбинатов:
Среди действующих хлебокомбинатов, подлежащих приватизации:
- Новопокровский в Харьковской области;
- Неполоковецкий в Черновицкой;
- Дунаевецкий в Хмельницкой области;
- Радивиловский в Ровенской области
Среди тех, кто не работают и имущество которых полностью арестовано:
- Полтавский;
- Ивано-Франковский;
- Нежинский,
Глава Фонда Дмитрий Сенниченко добавил, что по информации Службы безопасности Украины, в 2018 – 2019 годах в эти 7 комбинатов не осуществлялось достаточно инвестиций и их довели до банкротства.
На них было много краж, есть уголовные дела, аресты имущества и значительные долги. Надеемся, что частный собственник наведет порядок,
– добавил Сенниченко.
По его словам, в первом полугодии 2021 года планируют приватизировать 3 предприятия. В заключение на аукционы выставят наиболее проблемные КХП.
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