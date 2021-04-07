Фонд держмайна передасть на приватизацію 7 проблемних державних комбінатів хлібопродуктів. Вже оголосили перший аукціон з приватизації Дунаєвецького комбінату хлібопродуктів.

Так, 7 квітня на продаж виставлять "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" у Хмельницькій області. Аукціон відбудеться 7 травня.

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Зазначається, що стартова ціна на актив складає 187,6 мільйона гривень, а прийом заявок на участь триватиме до 6 травня.

Що підлягає приватизації

Загалом до Фонду передали 7 комбінатів хлібопродуктів:

3 з яких – вже не працюють;

4 – працюють.

"Загальна потужність зберігання – 634 тисяч тонн, це приблизно 1% потужності всіх елеваторів, які є в Україні", – сказав заступник Голови Фонду Тарас Єлейко під час засідання комітету.

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Список хлібкомбінатів:

Серед чинних хлібокомбінатів, які підлягають приватизації:

Новопокровський у Харківській області;

Неполоковецький у Чернівецькій;

Дунаєвецький у Хмельницькій області;

Радивилівський на Рівненщині

Серед тих, що не працюють і майно яких повністю заарештовано:

Полтавський;

Івано-Франківський;

Ніжинський,

Голова Фонду Дмитро Сенніченко додав, що за інформацією Служби безпеки України, у 2018 – 2019 роках в ці 7 комбінатів не здійснювалося достатньо інвестицій і їх довели до банкрутства.

На них було багато крадіжок, є кримінальні справи, арешти майна і значні борги. Сподіваємося, що приватний власник наведе порядок,

– додав Сенніченко.

За його словами, у першому півріччі 2021 року планують приватизувати 3 підприємства. Насамкінець на аукціони виставлять найбільш проблемні КХП.