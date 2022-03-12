Больше всего IT-специалисты перечислили на гуманитарные нужды. Об этом сообщили в Минцифре 12 марта.

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По подсчетам ITUkraine Association, в течение первых 10 дней войны украинские IT-компании собрали:

12,1 миллиона долларов на гуманитарные цели;

6,1 миллиона долларов в поддержку ВСУ;

6,3 миллиона долларов налогов авансом.

Также IT-компании поддерживают волонтерские инициативы: собирают средства за рубежом, снабжают отряды терробороны медикаментами, средствами защиты и компьютерным оборудованием и создают онлайн-платформы для поиска жилья, помощи армии.

– говорится в сообщении.

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