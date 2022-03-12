Найбільше IT-спеціалісти перерахували на гуманітарні потреби. Про це повідомили в Мінцифри 12 березня.
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За підрахунками ІТ Ukraine Association, впродовж перших 10 днів війни українські ІТ-компанії зібрали:
- 12,1 мільйона доларів на гуманітарні цілі;
- 6,1 мільйона доларів на підтримку ЗСУ;
- 6,3 мільйона доларів податків авансом.
Також ІТ-компанії підтримують волонтерські ініціативи: збирають кошти за кордоном, постачають загони тероборони медикаментами, засобами захисту та комп'ютерним обладнанням і створюють онлайн-платформи для пошуку житла, допомоги армії.
– мовиться в повідомленні.
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