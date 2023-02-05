Во время осмотра воина врач-хирург нашел боевую часть гранаты типа ВОГ. Она прожгла большой массив кожи героя, но, к счастью, не разорвалась.
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Хирург принял решение, что оперативное вмешательство нужно немедленно.
Вы только очень не удивляйтесь, но у нас еще одна новость об успешном извлечении боевой части гранаты типа ВОГ из тела раненого,
– заявили в Командовании Медицинских сил ВСУ.
Боеприпас удалось успешно изъять из тела воина. В ВСУ отметили, что воина уже вскоре эвакуируют на реабилитацию.
Первая такая операция была проведена в январе 2023 года
Анна Маляр – заместитель министра обороны – рассказала, что не каждое ранение в область сердца смертельно.
"Это шок. Военные врачи провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ с тела военнослужащего", – заявила Маляр.
Гранату удалили в присутствии двух саперов. Граната могла детонировать в любой момент. К счастью, операция прошла успешно. Воин отправится на лечение.