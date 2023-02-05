Під час огляду воїна лікар-хірург виявив бойову частину гранати типу ВОГ. Вона пропалила великий масив шкіри героя, але, на щастя, не розірвалася.

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Хірург ухвалив рішення, що оперативне втручання потрібне негайно.

Ви тільки дуже не дивуйтеся, але у нас ще одна новина про успішне вилучення бойової частини гранати типу ВОГ з тіла пораненого,

– заявили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

Боєприпас вдалося успішно вилучити з тіла воїна. У ЗСУ наголосили, що воїна вже невдовзі евакуюють на реабілітацію.

Першу таку операцію провели у січні 2023 року

Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – розповіла, що не кожне поранення у ділянку серця є смертельним.

"Це шок. Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця", – заявила Маляр.

Гранату видалили у присутності двох саперів. Граната могла детонувати у будь-яку мить. На щастя, операція минула успішно. Воїн вирушить на лікування.