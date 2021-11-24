Занятия провели в рамках суммирования деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год. Мероприятие проходило под непосредственным руководством командующего Военно-Морских сил контрадмирал Алексея Неижпапы.
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ВСУ провели антидиверсионные учения
Тренировались военные в пункте базирования Одесса и в акватории Черного моря. Там провели инструкторско-методическое занятие "организация противоподводной диверсионной обороны пунктов базирования".
В нем приняли участие командиры дивизионов, начальники штабов и руководство флотилии.
Цель и результаты занятий
По словам Неижпапы, основной целью мероприятия стало обсуждение с командирами дивизионов проблемных вопросов по организации протидиверсионной обороны и путей их решения.
Такие учения чрезвычайно полезны. Например, по результатам прошлогоднего инструкторско-методического занятия было принято соответствующее решение относительно изменений в системе протидиверсионной обороны национального флота,
– добавил контрадмирал.
Командующий ВМС выразил надежду, что в результате этих учений также будут реальные предложения по улучшению протидиверсионной обороны.
По команде руководителя учений экипажи кораблей и катеров приступили к отработке противодиверсионных учебно-боевых задач. Руководителям подразделений продемонстрировали порядок выполнения задач противоподводно-диверсионной обороны пунктов базирований. Также рассмотрели новые способы и методы поиска подводных диверсантов, применения оружие против них.
Командир флотилии ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Юрий Федаш рассказал, что создали несколько учебных групп. Они поочередно переходили из одного учебного места к другому, где им показывали работу расчетов на постах по освещению надводной и подводной ситуации, водолазного и плавпостов и берегового патруля.
Украинские моряки провели протидиверсионные учения: Фото АрміяInform
Отрывок из сообщения ВМС ВСУ:
В рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год в пункте базирования Одесса и в акватории Черного моря было проведено инструкторско-методическое занятие "организация противоподводной диверсионной обороны пунктов базирования". Мероприятие проходило под непосредственным руководством командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контрадмирал Алексея Неижпапы.
Занятие проводилось с командирами дивизионов, начальниками штабов и руководством флотилии.
Основной целью мероприятия стало обсуждение с командирами дивизионов проблемных вопросов по организации противодиверсионной обороны ВМС ВС Украины и путей их решения. Такие учения чрезвычайно полезны. Например, по результатам прошлогоднего инструкторско-методического занятия было принято соответствующее решение относительно изменений в системе протидиверсионной обороны национального флота. За год она прошла полную апробацию. Надеюсь, что в результате этих учений мы также получим реальные предложения по улучшению протидиверсионной обороны, – отметил контрадмирал Алексей Неижпапа.
По команде руководителя учений экипажи кораблей и катеров приступили к отработке противодиверсионных учебно-боевых задач. Во время него руководителям подразделений продемонстрировали порядок выполнения задач противоподводно-диверсионной обороны пунктов базирований. Также были рассмотрены новые способы и методы поиска подводных диверсантов, применения оружия против них.