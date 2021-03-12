В Черном море 11 марта затонуло судно "Волго Балт 179" с украинскими моряками на борту. Погибли двое – капитан и электромеханик, еще одна женщина – в больнице. Спасенные моряки уже прибыли в порт Констанцы, что в Румынии.

Об этом сообщил в твиттере представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он опубликовал видео, на котором спасенные украинцы.

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Состояние пострадавшей женщины – стабильное

Николенко отметил, что сейчас моряки проходят медицинский осмотр. Состояние единственной женщины, которая была на борту и пострадала, – стабильное. Еще 11 марта ее эвакуировали в Констанцу.

Вместе с украинскими гражданами находятся консулы, которые оказывают всю необходимую помощь.

Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

Что известно о катастрофе "Волго Балт 179":