Украинские моряки спасенные с затонувшего "Волго Балт 179", уже в порту: видео
В Черном море 11 марта затонуло судно "Волго Балт 179" с украинскими моряками на борту. Погибли двое – капитан и электромеханик, еще одна женщина – в больнице. Спасенные моряки уже прибыли в порт Констанцы, что в Румынии.
Источник:твиттер Олега Николенко
Об этом сообщил в твиттере представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он опубликовал видео, на котором спасенные украинцы.
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Состояние пострадавшей женщины – стабильное
Николенко отметил, что сейчас моряки проходят медицинский осмотр. Состояние единственной женщины, которая была на борту и пострадала, – стабильное. Еще 11 марта ее эвакуировали в Констанцу.
Вместе с украинскими гражданами находятся консулы, которые оказывают всю необходимую помощь.
Что известно о катастрофе "Волго Балт 179":
- Судно "Волго Балт 179" вышло из Ростова-на-Дону и направлялось в Констанцу.
- Экипаж состоял из 13 украинцев.
- Утром 11 марта судно затонуло.
- Погибли капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко
- Еще одного члена экипажа – старшего помощника капитана судна Рамзана Болатханова ищут.
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