У Чорному морі 11 березня затонуло судно "Волго Балт 179" з українськими моряками на борту. Загинули двоє – капітан та електромеханік, ще одна жінка – в лікарні. Врятовані моряки вже прибули до порту Констанци, що у Румунії.

Про це повідомив у твітері речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він опублікував відео, на якому врятовані українці.

До теми У Чорному морі затонуло судно з українськими моряками: є загиблі

Стан постраждалої жінки – стабільний

Ніколенко зазначив, що зараз моряки проходять медичний огляд. Стан єдиної жінки, яка була на борту і постраждала, – стабільний. Ще 11 березня її евакуювали до Констанци.

Разом з українськими громадянами перебувають консули, які надають усю необхідну допомогу.

Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

Що відомо про катастрофу "Волго Балт 179":