Украинские наблюдательные группы СЦКК развернули вдоль всей линии разграничения
Вдоль линии разграничения развернули наблюдательные группы украинской стороны СЦКК. Целью таких мероприятий, как всегда, гарантия безопасности.
Источник:ООС
Офицеры украинской стороны СЦКК наблюдают за действиями российских наемников. Соответственно это должно помешать оккупантам осуществлять вооруженные провокации и нарушать перемирие.
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Направления работы наблюдательных групп охватывают контроль и координацию соблюдения гарантий безопасности при проведении ремонта в гражданской инфраструктуре региона.
Оккупантам не нравится контроль ОБСЕ
Так, оккупантам не нравится постоянный контроль со стороны миссии ОБСЕ и украинской стороны СЦКК. Именно поэтому они постоянно препятствуют деятельности ОБСЕ и пытаются дискредитировать работу украинской стороны СЦКК. В частности, боевики все чаще распространяют ложные обвинения в сторону украинской стороны относительно использования специальных автомобилей в военных целях.
В ООС отметили, что украинская сторона СЦКК неуклонно придерживается норм и правил Международного гуманитарного права, а также взятых на себя обязательств по контролю за выполнением Минских договоренностей.
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