Вдоль линии разграничения развернули наблюдательные группы украинской стороны СЦКК. Целью таких мероприятий, как всегда, гарантия безопасности.

Офицеры украинской стороны СЦКК наблюдают за действиями российских наемников. Соответственно это должно помешать оккупантам осуществлять вооруженные провокации и нарушать перемирие.

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Направления работы наблюдательных групп охватывают контроль и координацию соблюдения гарантий безопасности при проведении ремонта в гражданской инфраструктуре региона.

Оккупантам не нравится контроль ОБСЕ

Так, оккупантам не нравится постоянный контроль со стороны миссии ОБСЕ и украинской стороны СЦКК. Именно поэтому они постоянно препятствуют деятельности ОБСЕ и пытаются дискредитировать работу украинской стороны СЦКК. В частности, боевики все чаще распространяют ложные обвинения в сторону украинской стороны относительно использования специальных автомобилей в военных целях.

В ООС отметили, что украинская сторона СЦКК неуклонно придерживается норм и правил Международного гуманитарного права, а также взятых на себя обязательств по контролю за выполнением Минских договоренностей.