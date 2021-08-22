Заметим, фестиваль "Свободное небо" в 2020 не проводили из-за пандемии коронавируса. В 2021 же снова тысячи гостей посетили праздник.

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Гопак на высоте в четыре километра

После двухлетней паузы в августе 2021 состоялся традиционный воздушный фестиваль "Свободное небо". В Днепропетровскую область съехались снова около 40 тысяч гостей и много участников со всей Украины.

Во время мероприятия самолеты и вертолеты рисовали в небе различные фигуры, которые впоследствии красили сине-желтым дымом.

А еще и несли над облаками огромный флаг Украины 9 на 12 метров – в честь 30 годовщины Независимости.

21 же августа 16 парашютистов поднялись на высоту 4 тысячи метров, а там – исполнили украинский танец гопак. Выступление длилось всего минуту, но его стоит увидеть!

Гопак среди облаков от украинских парашютистов: смотрите видео

Важно: 24 августа 2021 Украина будет масштабно отмечать 30 годовщину своей Независимости. Вспомните , как украинцы праздновали первый День Независимости.

И посмотрите , как будут праздновать тридцатый.