В тренировках участвуют летные составы Харьковской и Одесской отдельных авиационных эскадрилий. Летают пограничники на новых вертолетах Airbus Helicopter Н125.

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Полеты проходят при наставничестве французского инструктора и представителя завода-производителя Airbus Уильяма Паску.

На днях участники тренировок осуществили воздушный мониторинг границы с Румынией, а также облетели Говерлу,

– рассказали в Госпогранслужбе.

Смотрите захватывающее видео полета пограничников

Что известно о Airbus Helicopter Н125

Именно этот вертолет установил мировой рекорд приземления и взлета. В 2005 году он приземлился на высоте 8848 метров на Эвересте. Поэтому наши Карпаты для этого вертолета абсолютно комфортные, ведь Н125 сохраняют высокие эксплуатационные характеристики в различных экстремальных условиях, в частности, в жару и на высокогорье.



Пограничники летали на вертолете над Карпатами / Фото Госпогранслужбы

Сейчас пограничники используют 2 вертолета Н125, которые прибыли в Украину в январе 2020 года. За полтора года они налетали более 700 часов.

Уже в ближайшее время из Франции должны поступить новые Н125.

Отметим, что Госпогранслужба активно готовит специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125.



Тренировочные полеты над горами / Фото Госпогранслужбы