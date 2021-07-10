В тренировках участвуют летные составы Харьковской и Одесской отдельных авиационных эскадрилий. Летают пограничники на новых вертолетах Airbus Helicopter Н125.
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Полеты проходят при наставничестве французского инструктора и представителя завода-производителя Airbus Уильяма Паску.
На днях участники тренировок осуществили воздушный мониторинг границы с Румынией, а также облетели Говерлу,
– рассказали в Госпогранслужбе.
Смотрите захватывающее видео полета пограничников
Что известно о Airbus Helicopter Н125
Именно этот вертолет установил мировой рекорд приземления и взлета. В 2005 году он приземлился на высоте 8848 метров на Эвересте. Поэтому наши Карпаты для этого вертолета абсолютно комфортные, ведь Н125 сохраняют высокие эксплуатационные характеристики в различных экстремальных условиях, в частности, в жару и на высокогорье.
Пограничники летали на вертолете над Карпатами / Фото Госпогранслужбы
Сейчас пограничники используют 2 вертолета Н125, которые прибыли в Украину в январе 2020 года. За полтора года они налетали более 700 часов.
Уже в ближайшее время из Франции должны поступить новые Н125.
Отметим, что Госпогранслужба активно готовит специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125.
Тренировочные полеты над горами / Фото Госпогранслужбы