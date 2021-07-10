У тренуваннях беруть учать льотні склади Харківської та Одеської окремих авіаційних ескадрилей. Літають прикордонники на нових гвинтокрилах Airbus Helicopter Н125.

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Польоти відбуваються за наставництва французького інструктора та представника заводу-виробника Airbus Вільяма Паску.

Днями учасники тренувань здійснили повітряний моніторинг кордону з Румунією, а також облетіли Говерлу,

– розповіли у Держприкордонслужбі.

Дивіться захопливе відео польоту прикордонників:

Що відомо про Airbus Helicopter Н125

Саме цей вертоліт встановив світовий рекорд приземлення та злету. У 2005 році він приземлився на висоті 8 848 метрів на Евересті. Тож наші Карпати для цього гелікоптера абсолютно комфортні, адже Н125 зберігають високі експлуатаційні характеристики в різних екстремальних умовах, зокрема, у спеку та на високогір'ї.



Прикордонники літали гелікоптером над Карпатами / Фото Держприкордонслужби

Наразі прикордонники використовують 2 гвинтокрили Н125, які прибули в Україну у січні 2020 року. За півтора року вони налітали понад 700 годин.

Уже найближчим часом з Франції мають надійти нові Н125.

Зазначимо, що Держприкордонслужба активно готує фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125.



Тренувальні польоти над горами / Фото Держприкордонслужби