Главной частью военной подготовки стала учебная стрельба из разных видов вооружения, а также совершенствование навыков по инженерной подготовке и тактической медицине.

Важное СМИ снова распространяют слухи о взятии Старомарьевки: военные отрицают



Пограничники тренировались противодействовать врагу на востоке / Фото из фейсбука Операции объединенных сил



В тренировках задействовали противотанковые гранатометы / Фото из фейсбука Операции объединенных сил



Пограничники оттачивали боевое применение / Фото из фейсбука Операции объединенных сил

Задействовали даже системы противовоздушной обороны

Программа учений предусматривала марш и развертывание подразделений на определенных позициях.

Там пограничники отработали тактические эпизоды боевого применения и разные упражнения по стрельбам.

В частности, воины оттачивали мастерство нанесения ударов по врагу из зенитных установок, противотанковых гранатометов и вооружения боевых машин.

ВСУ показали, как будут уничтожать вражеский морской десант возле Крыма

Вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом украинские военные провели тренировки по уничтожению вражеского морского десанта. Воины ВСУ по легенде отражали его наступление, применяя при этом самоходные артиллерийские установки "Гвоздик" и беспилотники.

Текст публикации Операции объединенных сил:

В Донецкой области тренируются боевые подразделения пограничников

На днях в Донецком пограничном отряде были проведены полевые занятия с узкопрофильными специалистами боевой направленности.

Основная составляющая – обучающие стрельбы. Целью практических тренировок было усовершенствовать знания и навыки военнослужащих.

По программе учений подразделения пограничного отряда совершили марш и развертывание на позициях в районе выполнения задач. Также пограничники отработали тактические эпизоды боевого применения с выполнением упражнений стрельб.

Упражнялись пограничники в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин. Кроме того, особое внимание было уделено тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине.