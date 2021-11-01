Головною частиною вишколу стали навчальні стрільби з різних видів озброєння, а також вдосконалення навичок з інженерної підготовки і тактичної медицини.

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Прикордонники тренувалися протидіяти ворогу на сході / Фото з фейсбуку Операції об'єднаних сил



У тренуваннях задіяли протитанкові гранатомети / Фото з фейсбуку Операції об'єднаних сил



Прикордонники відточували бойове застосування / Фото з фейсбуку Операції об'єднаних сил

Задіяли навіть системи протиповітряної оборони

Програма навчань передбачала марш та розгортання підрозділів на визначених позиціях.

Там прикордонники відпрацювали тактичні епізоди бойового застосування та різноманітні вправи зі стрільб.

Зокрема, воїни відточували майстерність нанесення ударів по ворогу із зенітних установок, протитанкових гранатометів та озброєння бойових машин.

ЗСУ показали, як знищуватимуть ворожий морський десант біля Криму

Поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом українські військові провели тренування зі знищення ворожого морського десанту. Воїни ЗСУ за легендою відбивали його наступ, застосовуючи при цьому самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та безпілотники.

Текст публікації Операції об'єднаних сил:

На Донеччині тренуються бойові підрозділи прикордонників

Днями в Донецькому прикордонному загоні проведено польові заняття з вузькопрофільними спеціалістами бойової спрямованості.

Основна складова – навчальні стрільби. Метою практичних тренувань було удосконалити знання та навички військовослужбовців.

За програмою навчань підрозділи прикордонного загону здійснили марш та розгортання на позиціях в районі виконання завдань. Також прикордонники відпрацювали тактичні епізоди бойового застосування з виконанням вправ стрільб.

Вправлялись прикордонники у стрільбі з протитанкових гранатометів різних систем, зенітних установок та озброєння бойових машин. Крім того, особливу увагу було приділено тренуванню з інженерної підготовки та тактичної медицини.