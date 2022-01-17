Это произошло утром 15 января в южной части Тихого океана. Столб пепла поднялся более чем на 20 километров в высоту и накрыл основной остров Королевства Тонга.

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Извержение вулкана было очень мощным

По предварительной информации, индекс эксплозивности, который указывает на силу извержения, ученые оценили в 5 баллов при максимальном 8. Чтобы определить этот показатель, учитывают объем извергнутих продуктов, высоту облака извержения, а также качественные характеристики наблюдения.

Интересно! Как подсчитали в Смитсонианском институте, извержений такой мощности за последние 10 000 лет было всего лишь 84. Среди таких случаев – извержение Везувия в 79 году.

Извержение было таким сильным, что его заметили спутники из космоса. По словам очевидцев, казалось, что взрываются бомбы.

Из-за подводного вулкана королю островного государства Тонга пришлось покинуть свой дворец и эвакуироваться в более безопасное место.

Последствия вулкана ощутили за почти 8 тысяч километров

Извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай спровоцировало землетрясения магнитудой 5 – 5,8. Подземные толчки также сопровождались цунами. 15 января в 17:00 волны, вызванные вулканом, зафиксировали на украинской полярной станции "Академик Вернадский". Она расположена в Антарктиде, более чем в 7 800 километрах от места извержения.

Волна дошла до нас высотой 60 сантиметров. И это с учетом того, что акватории покрыты сплошным льдом,

– заметил метеоролог Александр Надточий.

Ученые зафиксировали атмосферные изменения

Наши полярники заметили нетипичное колебание вод. Кроме этого, они обратили внимание и на колебания атмосферного давления. Они пояснили, что в момент извержения у жерла распространяется взрывная волна. Через десятки километров – звуковая, а через сотни и тысячи километров уже "прыгает" атмосферное давление.

"Кстати, такие же атмосферные изменения были зарегистрированы и в Украине, и даже на Аляске", – отметили в фейсбуке Национального антарктического научного центра.

Волны, вызванные вулканом, зафиксировали в Антарктиде: смотрите видео