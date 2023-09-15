Мол, в своем отчете ГАСУ пришла к выводу, что прибыль предприятий – убыток для государства. Так, производители должны вернуть все свои уже налогооблагаемые доходы за 2022 год. В частности, только компания "Украинская бронетехника" с начала полномасштабного вторжения со своей прибыли уплатила уже более 120 миллионов гривен в государственную казну. И официально поддержала волонтерские фонды на сумму более 25 миллионов гривен.

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Владислав Бальбас – генеральный директор компании "Украинская бронетехника" – заявил, что ДБР фальсифицирует уголовное производство против предприятия. Это станет прецедентом атаки на весь военно-промышленный комплекс. С прибыли уплачены налоги, а деньги потрачены на производство оружия для победы над агрессором. Действия ДБР приведут к остановке производства минометов и увеличению затрат на поле боя.

"За полтора года мы передали Силам обороны уже около 30 тысяч тонн боеприпасов и вооружения. Эти деньги уплачены также с наших доходов, которые ограничиваются несколькими процентами по решению Кабмина.Все остатки прибыли реинвестируются в развитие производства. Нам стало известно, что Государственное бюро расследований в данный момент фальсифицирует дело против нашей компании, что станет прецедентом для атаки на весь ВПК. Имея на руках юридически ничтожное заключение Госаудитслужбы, нас хотят обвинить в нанесении ущерба государству из-за получения нами прибыли", – подчеркнул топменеджер.

Украинские производители требуют отменить заключение ГАСУ

Производители считают вывод ГАСУ – противоправным и требуют его упразднить. Роман Середа – заместитель генерального директора по юридическим вопросам ООО "ПК "Пожмашина" – рассказал о последствиях.

Мы не сможем получать прибыль, мы не сможем обеспечивать рабочие места, мы не сможем себя обеспечивать новым оборудованием, для того чтобы обеспечивать в кратчайшие сроки для обеспечения нашего государства, технику,

– говорится в сообщении.

Давление на предпринимателей угрожает обороноспособности страны

Украинские производители утверждают, что такое давление может привести к полной остановке производства товаров для фронта. В то время как к иностранным предприятиям, продающим товары в разы дороже, у аудиторов вопросов нет.

Александр Соколовский – руководитель Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности – подчеркнул, что иностранцы поставляют продукцию в два раза дороже и непонятнее качества. Тем временем украинские производители доставляют качественную продукцию по минимальным ценам. Однако при этом "не выгребают".

Украинские производители обратились к президенту Украины

Украинские производители оборонного сектора обратились к президенту Украины с просьбой прекратить давление ГАСУ и правоохранительных органов на их предприятия. Чтобы они имели возможность и дальше обеспечивать необходимыми товарами и техникой наших военных.