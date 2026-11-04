Россия использует заявления о "Фламинго" и FP7: военный эксперт предупредил о возможной опасности

Военный эксперт Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил, почему государство должно более тщательно контролировать информацию о стратегических военных разработках. Он также рассказал о ситуации с ракетами "Фламинго" и FP7 и об опасности, которую представляет для украинских предприятий российская разведка.

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Российская пропаганда уже использует заявления украинских разработчиков

Собственные баллистические ракеты остаются одним из важнейших направлений развития украинского вооружения. Романенко отметил, что в ракетной программе наблюдается прогресс, однако для Сил обороны Украины важно не только создание новых образцов, но и возможность производить их в необходимом количестве.

Отдельной проблемой эксперт назвал публичное освещение таких разработок. Заявления руководства компании FirePoint активно подхватывает российская пропаганда, которая, по его оценке, располагает значительными ресурсами для проведения информационных кампаний.

Романенко считает, что информация о стратегическом вооружении требует государственной координации. Особенно когда речь идет о ракетах, применения которых ожидает украинское общество.

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В информационном плане государство не должно оставлять это на откуп. Так поступают страны, которые часто и постоянно воюют, например, Соединенные Штаты и Израиль. Это очень деликатный вопрос, и интерпретация заявлений представителей любой компании может привести к негативным последствиям на уровне государства и международной обстановки на уровне государства и международной обстановки– пояснил Романенко.

Эксперт обратил внимание, что подобные риски касаются не только информационного восприятия новых ракет внутри страны. Публичные заявления о военных технологиях могут влиять и на международную ситуацию вокруг Украины и ведение боевых действий.

По его мнению, государство должно устанавливать четкие правила освещения стратегических оборонных программ. В странах, ведущих войны, для этого применяются соответствующие законодательные механизмы.

Обещания относительно "Фламинго" и FP7 требуют осторожности

Романенко также поднял вопрос об ответственности производителей за публичные анонсы новых ракет. Ведь ожидания от украинского оружия остаются высокими, тогда как отдельные перспективные разработки еще нуждаются в дальнейшем развитии.

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Он напомнил об информационных спорах вокруг крылатой ракеты FP5 "Фламинго". Сейчас значительное внимание привлекает баллистическая ракета FP7, на которую Украина также возлагает большие надежды.

К этим обещаниям нужно относиться ответственно. Если раз за разом обещанное не будет выполняться, возникнут проблемы. Они уже были с FP5 "Фламинго". Теперь мы видим баллистическую ракету FP7. Она перспективна, мы ее ждем, она очень нужна– подчеркнул военный эксперт.

Среди следующих перспективных разработок Романенко упомянул и ракету с дальностью 850 километров. В то же время над созданием украинского ракетного вооружения работает не только FirePoint, но и государственные предприятия, которые гораздо реже рассказывают о своих проектах публично.

Дополнительную угрозу представляет деятельность российской разведки, которая пытается получать данные об украинских оборонных предприятиях и научных структурах. Такие сведения противник использует для подготовки ударов, призванных замедлить развитие украинского вооружения.

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Среди программ, представляющих интерес для России, Романенко назвал и "Сапсан-2". Эту ракету он считает дорогостоящей, но необходимой для Украины, ведь для эффективного поражения российских военных объектов Силам обороны нужны различные типы дальнобойного вооружения.

Романенко о ракетах "Фламинго" и FP7: смотрите видео