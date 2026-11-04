Росія використовує заяви про "Фламінго" та FP7: військовий експерт попередив про небезпеку

Військовий експерт Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому держава має уважніше контролювати інформацію про стратегічні військові розробки. Він також розповів про ситуацію з ракетами "Фламінго" та FP7 і небезпеку, яку для українських підприємств становить російська розвідка.

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Російська пропаганда використовує заяви розробників

Власні балістичні ракети залишаються одним із найважливіших напрямків розвитку українського озброєння. Романенко зазначив, що в ракетній програмі є просування, однак для Сил оборони України важливе не лише створення нових зразків, а й можливість виробляти їх у необхідній кількості.

Окремою проблемою експерт назвав публічне висвітлення таких розробок. Заяви керівництва компанії FirePoint активно підхоплює російська пропаганда, яка, за його оцінкою, має значні ресурси для проведення інформаційних кампаній.

Романенко вважає, що інформація про стратегічне озброєння потребує державної координації. Особливо коли йдеться про ракети, застосування яких очікує українське суспільство.

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Інформаційно держава не повинна віддавати це на відкуп. Так роблять країни, які багато і постійно воюють, ті ж Сполучені Штати, Ізраїль. Це дуже чутливо, і трактування заяв представників будь-якої компанії можуть призводити до негативних наслідків на рівні держави та міжнародних обставин– пояснив Романенко.

Експерт звернув увагу, що подібні ризики стосуються не лише інформаційного сприйняття нових ракет усередині країни. Публічні заяви про військові технології можуть впливати й на міжнародну ситуацію навколо України та ведення бойових дій.

На його думку, держава повинна встановлювати чіткі правила висвітлення стратегічних оборонних програм. У країнах, які ведуть війни, для цього застосовують відповідні законодавчі механізми.

Обіцянки щодо "Фламінго" та FP7 потребують обережності

Романенко також порушив питання відповідальності виробників за публічні анонси нових ракет. Адже очікування від української зброї залишаються високими, тоді як окремі перспективні розробки ще потребують подальшого розвитку.

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Він нагадав про інформаційні суперечки навколо крилатої ракети FP5 "Фламінго". Тепер значну увагу привертає балістична FP7, на яку Україна також покладає великі сподівання.

До цих обіцянок треба ставитися відповідально. Якщо раз за разом обіцяне не здійснюватиметься, виникатимуть проблеми. Вони вже були з FP5 "Фламінго". Тепер ми бачимо балістичну ракету FP7. Вона перспективна, ми її очікуємо, вона дуже потрібна– наголосив військовий експерт.

Серед наступних перспективних розробок Романенко згадав і ракету з дальністю 850 кілометрів. Водночас над створенням українського ракетного озброєння працює не лише FirePoint, а й державні підприємства, які значно менше розповідають про свої проєкти публічно.

Додаткову загрозу становить діяльність російської розвідки, яка намагається отримувати дані про українські оборонні підприємства та наукові структури. Такі відомості противник використовує для підготовки ударів, покликаних сповільнити розвиток українського озброєння.

Серед програм, які цікавлять Росію, Романенко назвав і "Сапсан-2". Цю ракету він вважає дорогою, але необхідною Україні, адже для ефективного ураження російських військових об'єктів Силам оборони потрібні різні типи далекобійного озброєння.

Романенко про ракети Фламінго та FP7: дивіться відео