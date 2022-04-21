О том, что украинские бойцы ГУР провели эту операцию, стало известно 20 апреля. Детали рассказали в оперативной сводке командования "Юг".

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Россияне не слишком сильно прятались

Завершились 56 сутки борьбы украинского народа с вражеским нашествием. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны оккупированных территорий, наши защитники на Юге удерживают все свои позиции.

В этот день разведчики делали свою работу и обнаружили вражеские пункты наблюдения. Они решили не ждать поддержки и просто ликвидировали эти группы россиян.

Больше о ситуации на Юге за минувшие сутки: смотрите видео

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