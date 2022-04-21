Про те, що українські бійці ГУР провили цю операцію, стало відомо 20 квітня. Деталі розповіли в оперативному зведенні командування "Південь".

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Росіяни не надто добре ховались

Завершилася 56 доба боротьби українського народу ворожій навалі. Попри невпинні обстріли з боку окупованих територій, наші захисники на Півдні втримують усі свої позиції.

У цей день розвідники здійснювали свою роботу і виявили ворожі пункти спостереження. Вони вирішили не чекати жодної підтримки та просто ліквідували ці групи росіян.

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