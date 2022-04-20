Так вважає речник 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади Ярослав Галас. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, 20 квітня окупанти намагалися прорвати позиції військових на кількох напрямках, зокрема в Донецькій області та на стику трьох областей – Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій.

Речник запевнив, що це були невдалі спроби, атаку ворога змогли відкинули.

Але будуть нові спроби. Ми очікуємо їх після Великодня. Тому що там буде наближатися сакральна дата для ворога – 9 травня. Їм необхідно хоч якусь умовну перемогу,

– наголосив Ярослав Галас.

Речник 128-ої бригади відповів, що наші підрозділи ЗСУ готові до цього. “Попереджений, значить озброєний”, – додав він.

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До слова, окупанти можуть готувати провокації в українських містах під час Великодня. Ймовірно, вони обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових Росії". Йдеться про Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську та Харківську області.