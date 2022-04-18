Кілька пропагандистських ЗМІ, за даними Центру протидії дезінформації, поширили публікацію про "підготовку обстрілів". Мовляв, "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, які обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових Росії".

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Області, де росіяни можуть готувати провокації

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що окупанти знову використовують прийом так званого інформаційного алібі.

Водночас пропагандисти назвали перелік областей України, де "можуть відбутися обстріли", серед них:

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська.

У відповідних регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога. Такі заяви є й з російського міноборони, яке стверджує, що Київ готує "витончені жахливі провокації" з численними жертвами.

У Центрі протидії дезінформації закликали українців бути дуже уважними та максимально обережними.

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